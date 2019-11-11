Подполковник ВСУ погиб при загадочных обстоятельствах

Во Львове на путях нашли мертвым подполковника ВСУ. Фото - zaxid.net

На путях станции "Пидземче" во Львове в ночь на 11 ноября нашли тело мужчины. Предположительно погиб, попав под поезд.

Погибшему - 42 года, был подполковником Вооруженных Сил Украины, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

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На месте происшествия работали сотрудники полиции и военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В поселке Песочин Харьковского района пассажирский поезд переехал 56-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. О трагедии сообщил машинист.