Подозреваемый в убийстве экс-министр вышел на свободу

Подозреваемый в убийстве бывший министр иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО. Фото: suspilne.media

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве товарища Сергея Старицкого, вышел на свободу.

Он внес залог, сумму которого уменьшил суд. Она пока неизвестна. Об этом написала в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая.

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"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны. Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как продолжаются судебные разбирательства", — отметила Старицкая.

Добавила, что апелляцию на это решение ни у потерпевших, ни у прокурора не приняли.

21 февраля 2020 года в доме бывшего министра иностранных дел 58-летнего Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом нашли застреленным 56-летнего Сергея Старицкого. Был главой правления телеканала "Интер", последние 13 лет - директором рекламного холдинга "Атлантик Групп". Дружил с Леонидом Кожарой почти 40 лет. Следователи установили, что обвиняемый, его жена Марина Козерод и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельным. Кожара пытался сначала выдать убийство за самоубийство. Однако его причастность к преступлению подтвердили экспертизы. А также проведенный правоохранителями следственный эксперимент.