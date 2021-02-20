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воскресенье, 21 февраля 2021 05:25

Экс-министр во время застолья застрелил товарища

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21 февраля в прошлом году в доме бывшего министра иностранных дел 58-летнего Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом нашли застреленным 56-летнего Сергея Старицкого. Был главой правления телеканала "Интер", последние 13 лет - директором рекламного холдинга "Атлантик Групп". Дружил с Леонидом Кожарой почти 40 лет.

Автор: facebook.com/katia.staritskaya
  Сергея Старицкого застрелил товарищ, с которым дружили 40 лет, - бывший министр иностранных дел Леонид Кожара
Сергея Старицкого застрелил товарищ, с которым дружили 40 лет, - бывший министр иностранных дел Леонид Кожара

Следователи установили, что обвиняемый, его жена Марина Козерод и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельным.

"Кожара пытался сначала выдать убийство за самоубийство. Однако его причастность к преступлению подтвердили судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы. А также проведенный правоохранителями следственный эксперимент", - рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: ukrreporter.com.ua
  В селе Чайки под Киевом в своем доме экс-министр иностранных дел Леонид Кожара застрелил товарища Сергея Старицкого
В селе Чайки под Киевом в своем доме экс-министр иностранных дел Леонид Кожара застрелил товарища Сергея Старицкого

В распоряжении следствия есть видеозаписи с нагрудных камер патрульных полицейских, на которых зафиксированы подозреваемый, его жена и потерпевший. Как утверждает прокурор, в одном из видео, подозреваемый произносит: "Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать". А также говорит: "Я защищал свой дом".

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После объявления Кожаре подозрения в убийстве 27 марта прошлого года к следователям с письменным заявлением обратилась Марина Козерод. Заявила, что ее муж невиновен. К смерти Старицкого причастна она.

"Женщина соврала следствию, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности. Говорила, что увидела пистолет в руках погибшего. Подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время борьбы раздался выстрел и гость упал на пол. Ее муж в этот момент не было в комнате. Стенограмму из суда проанализировали и нашли ряд разногласий с материалами производства. Чтобы проверить показания, подозреваемая воспроизвела события того вечера. Эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия. Поэтому она не может быть причастна к убийству", - добавили в полиции.

Автор: dialog.ua
  Марина Козерод, жена бывшего главы МИД Леонида Кожары, призналась в непреднамеренном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Следователи установили - соврала
Марина Козерод, жена бывшего главы МИД Леонида Кожары, призналась в непреднамеренном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Следователи установили - соврала

За лжесвидетельство ее могут посадить на 5 лет. Сейчас она под личным обязательством.

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Следствие по делу Старицкого завершили, дело направили в Киево-Святошинский суда в конце декабря прошлого года. 5 января этого года Кожару оставили под стражей до 5 марта с правом внести 14 млн грн залога. Судья учла и признала доказанность его вины в убийстве, рассказала дочь убитого Екатерина Старицкая.

Автор: facebook.com/leonid.kozhara
  Леонид Кожара - дипломат, народный депутат нескольких созывов от Партии регионов, министр иностранных дел Украины с декабря 2012 года до февраля 2014
Леонид Кожара - дипломат, народный депутат нескольких созывов от Партии регионов, министр иностранных дел Украины с декабря 2012 года до февраля 2014

"Это означает, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников. Мы считаем, что то решение суда имеет большое значение, поскольку показывает доказанность обвинения", - сообщила Старицкая.

Если вину экс-министра докажут, могут посадить на 15 лет.

Друзья и коллеги бизнесмена Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в имении экс-министр Леонида Кожары, были шокированы его смертью. Однако с самого начала не сомневались, что он не мог совершить самоубийство. Кожара был бывшим одногруппником Старицкого. До этого, говорят коллеги, они довольно давно не виделись. Бизнес-партнер Сергея Старицкого Эндрю Бейн говорит, что мужчина был в хорошем настроении и много шутил перед встречей.

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Дата
21
февраля

Экс-министр во время застолья застрелил товарища

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