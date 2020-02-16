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воскресенье, 16 февраля 2020 10:58

Подозреваемый в преступлениях 20-летней давности сдался полиции

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Подозреваемый в преступлениях 20-летней давности сдался полиции
Во Львове задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летнего парня и нанесении тяжких телесных повреждений женщине 20-летней давности. Фото - ТСН

Во Львове задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений 20-летней давности. Подозреваемый сам пришел в полицию. Думал, что срок давности преступлений прошел. Выяснилось, он родом из Червонограда. Все это время скрывался за границей.

Убийство несовершеннолетнего на Львовщине и облитая кислотой жительница столицы - эти дела 1999 и 2001 годов правоохранители связывали, но раскрыть не смогли, говорится в ТСН.

Первая жертва подозреваемого - жена заместителя главного столичного УБОПовца. Ее облили серной кислотой, когда она шла за дочкой в детский сад. Ее свекровь рассказывает, что Валентину выжидали двое мужчин, один из которых плюхнул женщине в лицо кислотой.

"Она лечилась более пяти лет - пересадки кожи, пересадки роговицы, она полностью потеряла зрение. Затем на фоне всех этих переживаний однажды она перепутала балкон с дверью - выпала из окна", - говорит свекровь Лидия Яковлева.

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Вторая жертва - первокурсник политехники 17-летний Дмитрий из Червонограда. 19 лет назад праздновал день рождения товарища в баре. Там произошла драка. Родители нашли парня мертвым.

"Его цинично расстреляли, просто расстреляли пятью выстрелами, два в упор, а потом еще стреляли в спину", - говорит приемная мать убитого Наталья Федосеева.

По ее словам тогда полиция не проводила должного следствия и не допрашивала свидетелей. Вместе с тем правоохранители получили доказательства, что убийство несовершеннолетнего в Червонограде и искалеченная кислотой женщина в Киеве - дело рук одного человека. Вот только подозреваемого найти не могли. Когда он сам пришел с адвокатом - родственники убитого парня узнали об этом и обивали полицейские и прокурорские кабинеты, чтобы подозреваемого не отпустили.

"Благодаря нашим следственным органам, которые нашли всех свидетелей, которые не были допрошены 19 лет назад, даже свидетелей в Германии нашли, которые допросили всех свидетелей, которые переквалифицировали статью", - говорит Наталья Федосеева.

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Уголовное производство переквалифицировали в умышленное убийство из хулиганских побуждений - это тяжелая статья, которая не имеет сроков давности. По словам адвокатов, задержанный своей не признает.

"Подозреваемый не согласен ни с подозрением, ни с квалификацией, ни с действиями. Это спокойный тихий парень. Если он эти годы пережил и не сошел с ума, значит, он уже наказан", - говорит защитник Александр Полищук.

Если вина подозреваемого будет доказана, суд может наказать его пожизненным заключением.

В Сумах полицейские раскрыли убийство 23-летней давности. Тогда в подъезде собственного дома выстрелом в грудь застрелили местного жителя. Подозреваемый - 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого. Он пошел на преступление, чтобы не возвращать деньги, взятые в долг.

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