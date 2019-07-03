Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой

Фото: Facebook Юрия Забродина

В селе Мирное Бориспольского района Киевской области умер учитель Юрий Забродин, которого подозревают в развратных действиях в отношении детей. О смерти педагога сообщили коллеги.

"Мирненская школа с грустью и болью извещает о том, что ушел из жизни наш коллега, учитель географии Забродин Юрий Николаевич", - говорится в сообщении учебного заведения в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине повесился осужденный за педофилию учитель. Он не считал себя виноватым

В комментариях пользователи называют смерть учителя трагедией, выражают жалость и сострадание. А также требуют привлечь к ответственности виновных в доведении педагога к самоубийству. Однако официально подробностей его смерти не сообщается.

Также в комментариях выложили якобы предсмертную записку педагога. В ней он просит прощения за грех самоубийства, а также указывает на тех, кто оговором довел его до суицида. Но фамилии этих людей закрашены.

В марте этого года сообщалось, что за развращение несовершеннолетних задержали учителя географии Киевской области. На 35-летнего Юрия Забродина написали заявления родители 5-х учеников, у которых он преподавал географию, а еще вел кружок по пению, так как еще был директором сельского клуба. Учителю грозило до 8 лет за решеткой.