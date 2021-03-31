Бывший политзаключенный Балух. Фото: Facebook

Киевлянин, который в сентябре 2020 года нанес телесные повреждения ексвьязню Кремля Владимиру гляделки предстанет перед судом.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

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"Подготовительное заседание назначили Днепровского райсуда назначили на 7 апреля. Подозреваемый признает свою вину, однако подчеркивает, что не желал наступления таких последствий", - говорится в сообщении.

В ночь на 8 сентября в столичном "Гидропарке" между Владимиром Балухом и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний ударил Балуха, тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в КГКБ СМП. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения, полученные Балухом, как тяжелые и опасные для жизни в момент причинения. В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлено в Днепровский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.