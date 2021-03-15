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понедельник, 15 марта 2021 14:15

Подозреваемому в убийстве ребенка в Херсонской области светит пожизненное
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62-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области грозит пожизненное заключение.

На максимальном сроке наказания будут настаивать следователи полиции и прокуратуры. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

62-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области грозит пожизненное заключение
Фото: facebook.com/khersonpolice.official
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы
В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы

"По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы этого мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта от лаборатории поступили результаты экспертизы, которые указали, что мужчина причастен к изнасилованию и убийству ребенка", - рассказал Прокудин.

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Подозреваемый - житель поселка и знакомый семьи погибшей. Следствие продолжается. Происходит сбор вещественных доказательств во время обыска в доме мужчины.

Прокудин также отметил, что в течение 4 суток поиски ребенка продолжались круглосуточно. Полицейские опросили около 630 человек, установили автотранспорт, который находился в районе исчезновения девочки. Сформировали 16 следственно-оперативных групп, которые осматривали дома, хозяйственные помещения, сараи, гаражи и т. Параллельно отряды правоохранителей и волонтеров прочесывали поселок в радиусе 25 км.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.

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Дата
15
марта

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