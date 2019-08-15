Подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко не выбрали меру пресечения

Николая Середницкого подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко. Фото - ugorod.kr.ua

Ленинский районный суд города Кропивницкого ни избрал меру пресечения предполагаемому убийце 16-летней Дианы Хриненко - 28-летнему Николаю Середницкому.

Адвокат подозреваемого попросил суд о перерыве, чтобы пообщаться с клиентом. А после него подал ходатайство об отводе судьи из-за недоверия, пишет ugorod.kr.ua.

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Ходатайство рассматривается. Если комиссия решите, что отвод судьи целесообразен - на рассмотрение этого дела будет назначен другой судья.

Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань. Там мужчина скрывался от правосудия.