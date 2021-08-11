Подозреваемого в жутком убийстве жены и дочери нашли мертвым в СИЗО

В Луцке 62-летний мужчина зарубил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Полицию вызвала соседка. Подозреваемого задержали и взяли под стражу без права на залог. Менее чем через месяц подозреваемый умер в СИЗО. Фото: konkurent.ua

В Луцком следственном изоляторе умер 62-летний Василий Пилипюк, который убил бывшую жену 56-летнюю Майю и дочь 22-летнюю Татьяну.

Смерть мужчины зафиксировали 10 августа, ориентировочно в 21:00. В камере, кроме умершего, были еще четверо заключенных, сообщил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

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"Сокамерников умершего опросил следователь. Установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал Плазовский, передает "Общественное".

Все обстоятельства смерти подозреваемого устанавливают следователи.

В Луцком следственном изоляторе пообещали предоставить информацию позже.

20 июля Луцк всколыхнула новость о жестоком двойном убийстве. Там в квартире многоэтажки на ул. Соборности 62-летний Василий Пилипюк расправился с бывшей женой 56-летней Майей и дочерью 22-летней Татьяной. Жене в постели отрубил голову, дочь догнал с топором в коридоре. При этом соседи не слышали ни криков, ни ссор. В содеянном мужчина признался соседке. Та вызвала полицию.