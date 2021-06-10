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четверг, 10 июня 2021 15:48

Подозреваемого в расстреле супругов взяли под стражу

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Подозреваемого в расстреле супругов взяли под стражу
В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб на месте, женщина умерла в реанимации. Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомире арестовали без права на залог 58-летнего подозреваемого убийстве супругов в селе Грубское.

Такое решение вынес сегодня, 10 июня, Королевский райсуд города.

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Подозреваемый расстрелял мужа и жену через окно дома. Известно, что он житель Киева. Имеет дачный дом в соседнем с Грубским селе - Вишневом. Там нашли долговые расписки убитого мужчины на сумму более $24 тыс.

Дочь погибших супругов чудом не пострадала. Она была в другой комнате.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она умерла не приходя в сознание. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.

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Дата
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