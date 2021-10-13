 
Ексклюзивы
1/5
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 180
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
2 Просмотров: 369
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1395
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 891
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 234
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2871
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1566
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 963
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5400
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
3
5
6
5
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого
Украинки перевозили запрещенные химикаты в ведрах из-под мороженого
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
Видео
Все видео
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1305
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 558
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 12:45

Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы

  Комментировать
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
На Полтавщине расследуют дело об изнасиловании женщины. Заявительница указала на полицейского. Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области из рядов полиции уволили участкового, которого обвиняют в изнасиловании 31-летней жительницы села Чавельча Лубенского района.

Не работает он от 12 октября, сообщил Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Юрий Сулаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским

"Участковый офицер с 30 сентября находился на больничном. И по результатам служебной проверки уволен с должности приказом Главного управления Нацполиции области. А другой мужчина, на которого указывает заявительница - бывший работник полиции. Он не работает давно. Сколько точно - я не знаю", - рассказал Сулаев.

Уточнил, что информация об изнасиловании поступила в полицию 11 октября.

Что касается вероятного изнасилования - назначены экспертизы. После получения результатов будут решать, сообщать ли мужчинам о подозрении, рассказал спикер теруправления Держбюро расследований в Полтаве Александр Белка.

На Полтавщине участкового офицера обвинили в изнасиловании. Якобы он вместе с товарищем пришли к жительнице Лубенского района домой. И там над ней надругались.

Потерпевшая - 31-летняя мать-одиночка, беременна вторым ребенком, сообщалось ранее. А действующий и бывший полицейские Тарас Шаповаленко и Павел Нечепа ворвались к ней домой, выбив дверь.

Судмедэксперты и гинеколог беременность у потерпевшей не подтвердили.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 8406
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 5454
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 5400
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева
Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева Просмотров: 3699
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3528
Происшествия
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
3
 Просмотров: 153
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
3
 Просмотров: 162
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
 Просмотров: 756
Землетрясение всколыхнуло Ивано-Франковщину
Землетрясение всколыхнуло Ивано-Франковщину Просмотров: 315
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
 1 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
4
Закон об олигархах "подправили" и передали на подпись - нардеп
3
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
Конец эпохи бедности: стодолларовые купюры валяются под ногами "слуг"
Голосов: 222
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть