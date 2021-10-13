Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы

На Полтавщине расследуют дело об изнасиловании женщины. Заявительница указала на полицейского. Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области из рядов полиции уволили участкового, которого обвиняют в изнасиловании 31-летней жительницы села Чавельча Лубенского района.

Не работает он от 12 октября, сообщил Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Юрий Сулаев.

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"Участковый офицер с 30 сентября находился на больничном. И по результатам служебной проверки уволен с должности приказом Главного управления Нацполиции области. А другой мужчина, на которого указывает заявительница - бывший работник полиции. Он не работает давно. Сколько точно - я не знаю", - рассказал Сулаев.

Уточнил, что информация об изнасиловании поступила в полицию 11 октября.

Что касается вероятного изнасилования - назначены экспертизы. После получения результатов будут решать, сообщать ли мужчинам о подозрении, рассказал спикер теруправления Держбюро расследований в Полтаве Александр Белка.

На Полтавщине участкового офицера обвинили в изнасиловании. Якобы он вместе с товарищем пришли к жительнице Лубенского района домой. И там над ней надругались. Потерпевшая - 31-летняя мать-одиночка, беременна вторым ребенком, сообщалось ранее. А действующий и бывший полицейские Тарас Шаповаленко и Павел Нечепа ворвались к ней домой, выбив дверь. Судмедэксперты и гинеколог беременность у потерпевшей не подтвердили.