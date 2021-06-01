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вторник, 01 июня 2021 12:03

Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку

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В Киеве мужчина посреди улицы напал на девушку.

Инцидент произошел в Голосеевском районе. Мужчина подошел к девушке с ножом и, угрожая, схватил ее за волосы. За нее заступились прохожие, пишет ХК в Telegram. Также нападение увидел водитель автобуса, стоявшего на остановке, и выбежал на помощь девушке.

"Мужчина выбил из рук нож (порезался при этом) и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда. Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то о Зеленском и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники", - пишут в сети .

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В полиции Киева сообщили, что мужчина стоит на учете и у него проблемы с психическим здоровьем, передает Сегодня.

После того как его задержала полиция, родственники принесли соответствующие документы. На место вызвали медиков и доставили мужчину в спецбольницу.

Благодаря действиям водителя, обезвредившего мужчину, девушка не пострадала. Хотя и была шокирована внезапным нападением.

В Одессе мужчина набросился на женщину с кулаками из-за ее собаки, которая понюхала ребенка. Инцидент произошел на ул. Новосельского.

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