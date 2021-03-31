Подняли все вагоны скоростного поезда, сошедшего с рельсов: показали фото

Под Запорожьем подняли все вагоны скоростного поезда Hyundai, который сошел с рельсов.

Движение поездов между Днепром и Запорожьем восстановили, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia Главный вагон поставили на рельсы. Во время поднятия его не повредили

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia Ликвидация последствий аварии. Подняли все 8 вагонов

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"Контактную сеть и пути полностью восстановили. Рейсы пассажирских поездов, в том числе Интерсити, следуют без задержек", - говорится в сообщении.

Известно, что поезд поставили на рельсы и он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления.

Под Запорожьем 29 марта с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье. До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов взлетели 6 из 9 вагонов. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал. Авария привела к задержке 7 поездов. Пассажиров аварийного рейса пришлось с места аварии вывозить резервным поездом.