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понедельник, 29 марта 2021 16:22

Поезд "Интерсити" сошел с рельсов

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Поезд &quot;Интерсити&quot; сошел с рельсов
С рельсов слетели 6 из 9 вагонов Фото: @zp_live

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье.

До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов слетели 6 из 9 вагонов, сообщили на сайте Укразализныци.

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Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Укрзализныця решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос о поиске резервного состава поезда для обратного рейса.

6 февраля в 2:05 на железной дороге возле станции Воскобойня в Днепропетровской области произошла авария. Сошли с рельсов 8 из 57 вагонов грузового поезда ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел.

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