Под стражу взяли "вора в законе" по прозвищу "Принц"

В Запорожье под стражу взяли "вора в законе" по кличке "Принц".
Такое решение 26 мая принял Орджоникидзевский районный суд, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и в незаконном обращении с оружием ", - говорится в сообщении.
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Под стражей он пробудет 60 суток.
После санкций Совета национальной безопасности и обороны 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.
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