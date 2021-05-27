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четверг, 27 мая 2021 10:29

Под стражу взяли "вора в законе" по прозвищу "Принц"
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В Запорожье под стражу взяли "вора в законе" по кличке "Принц".

Такое решение 26 мая принял Орджоникидзевский районный суд, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и в незаконном обращении с оружием ", - говорится в сообщении.

"Вор в законе" "Принц" находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием
Фото: npu.gov.ua
"Вор в законе" "Принц" находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием
"Вор в законе" "Принц" находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием

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Под стражей он пробудет 60 суток.

После санкций Совета национальной безопасности и обороны 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

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Дата
27
мая

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