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вторник, 16 марта 2021 16:45

Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
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Сегодня, 16 марта, в Шевченковском райсуде Киева должно состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Под зданием суда проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Люди держат плакаты с надписями "Рифу волю", "Кто следующий?", "Нет политическим репрессиям!" Вокруг стоят полицейские.

Под Шевченковским судом в Киеве проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых по делу Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь
Фото: Лиия Дворецкая
Под Шевченковским судом в Киеве проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых по делу Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь
Под Шевченковским судом в Киеве проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых по делу Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь
Под Шевченковским судом в Киеве проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых по делу Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь
Под Шевченковским судом в Киеве проходит акция "Справедливость зависит от тебя" в поддержку подсудимых по делу Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь

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В ходе заседания сторона защиты будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для Антоненко, который находится под стражей. И Юлии Кузьменко, которая под домашним арестом.

Известно также, что Антоненко не смогли доставить на заседание суда вовремя из-за "каких-то вопросов с Нацгвардией", по словам председательствующего судьи.

Предыдущее заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета должно было состояться в Шевченковском райсуде Киева 9 марта. Среди прочих, должны были рассматривать ходатайство стороны защиты подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко об изменении им меры пресечения. Однако заседание отменили. У здания суда произошла стычка между митингующими и полицейскими.

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Дата
16
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