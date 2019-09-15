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воскресенье, 15 сентября 2019 02:20

Под Ровно горит свалка

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Под Ровно горит свалка
Под Ровно загорелся мусор. Фото: РБК

В Ривненской области тушат пожар на мусорной свалке вблизи населенного пункта Бармаки.

Дым от огня в направлении Ривного не идет. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Осложняет работу спасателей сильное задымление. Возле очага пожара практически нечем дышать, поэтому пожарные работают в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают значительную пожарную нагрузку и большое количестве горючих материалов, что есть на полигоне бытовых отходов. На месте пожара также практически отсутствует водоснабжение.

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10 сентября вблизи Борисполя на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади 2 га.

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