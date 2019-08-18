Под Киевом разыскивают двух пропавших женщин

В Киевской области разыскивают двух женщин, пропавших по дороге в Киев.

"31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли", - сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины 17 августа около 8 вечера выехали в направлении столицы, и уже через полчаса перестали выходить на связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ

"Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите по спецлинии 102! Анонимность гарантируется!", - отметили в полиции.

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин патрульные заметили в кювете разбитую Toyota. В салоне автомобиля был травмированный 71-летний водитель. Сообщил, что после аварии просидел в авто несколько дней.