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воскресенье, 12 сентября 2021 03:56

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием 3 машин: есть пострадавшие

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Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием 3 машин: есть пострадавшие
Погибших в результате аварии нет. Фото: Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Ирпене, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает полиция Киевщины.

"В полицию по спецлинии" 102 "поступило сообщение о том, что городе Ирпене по улице Поповича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На место происшествия направлена ​​группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что автомобиль марки Skoda двигаясь в направлении Ирпеня совершил столкновение с попутным авто Dacia. В дальнейшем автомобиль Dacia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel, который писця этого въехал в забор.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек. Всех с различными степенями телесных повреждений доставлены в местную больницу. Погибших нет.

На Ровенщине 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте.

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