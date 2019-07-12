Под Киевом из дома супругов вынесли более 1 млн грн

На Киевщине неизвестные в масках ограбили супругов-пенсионеров. Украли более миллиона гривен и килограмм золота. Фото - glavcom.ua

В селе Погребы Киевской области неизвестные в масках ворвались в дом пенсионеров.

Угрожая убийством, ограбили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Дверь в дом была незаперта. Нападавшие, угрожая убийством, завладели крупной суммой денег и драгоценностями", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабители несколько часов пытали семью предпринимателя

Злоумышленникам украли 1 млн 200 тыс. грн. А также ювелирные изделия общим весом более 1 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты. Нападавших разыскивают. Открыто уголовное производство.

В селе Павловка Краснокутского района Харьковской области 4 преступника напали на дом. Угрожая супругам убийством, похитили из дома более 1 млн грн.