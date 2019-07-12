Под Киевом из дома супругов вынесли более 1 млн грн

В селе Погребы Киевской области неизвестные в масках ворвались в дом пенсионеров.
Угрожая убийством, ограбили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Дверь в дом была незаперта. Нападавшие, угрожая убийством, завладели крупной суммой денег и драгоценностями", - сказано в сообщении.
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Злоумышленникам украли 1 млн 200 тыс. грн. А также ювелирные изделия общим весом более 1 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты. Нападавших разыскивают. Открыто уголовное производство.
В селе Павловка Краснокутского района Харьковской области 4 преступника напали на дом. Угрожая супругам убийством, похитили из дома более 1 млн грн.
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