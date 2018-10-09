Под Киевом исчезла 15-летняя школьница

Под Киевом уже 4-ый день разыскивают 15-летнюю Анастасию Шаламову. Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом уже четвёртый день разыскивают 15-летнюю Анастасию Шаламову. Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киевской области.

"15-летняя школьница - жительница села Микуличи Бородянского района. Ушла из дома 6 октября. До сих пор никаких известий", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросток зашел в метро и пропал

Девушка была одета в темно-зеленую куртку-парку и черные лосины. Обута в красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Шаламовой, просят сообщать по телефонам 098 941 65 25 или 102.

В Бердянске Запорожской области 4-й месяц ищут 80-летнего Николая Анисенка. В своем городе известный как хирург. Мужчина ушел из дома по делам еще 4 июня.