Под Киевом исчез дальнобойщик

На Киевщине родные разыскивают Александра Горбаченка с Кагарлык. Фото - facebook.com/Lyudmila Vasilenko

На Киевщине родные разыскивают Александра Горбаченка с Кагарлыка.

Мужчина работает дальнобойщиком. 15 октября поехал на работу. Однако 18 октября работодатели мужчины сказали, что он не появлялся, рассказала Людмила Василенко в Facebook.

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"На связи был 15 октября, разговаривал с ребенком по телефону. С тех пор его никто не видел и не слышал. Обзвонили всех кого могли. Думали, что поехал на работу. Но сегодня утром приехали хозяева узнать, почему не вышел на работу", - рассказала женщина.

На вид Александру 35 лет. Был одет в камуфляжные штаны и темную футболку, обут в бордовые кроссовки. Особая примета - может заикаться.

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Еще 5 сентября она не вернулась после занятий в общежитие на улице Ломоносова и перестала выходить на связь с родными.