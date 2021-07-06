Под Киевом автомобиль напоролся на отбойник: фото страшного ДТП

На 32-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский легковой автомобиль въехал в отбойник. Авария произошла 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

"Информируем вас о том, что на повороте в аэропорт "Борисполь" произошло ДТП. Легковое средство наехало на отбойник. Есть раненые", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают медики и полицейские.

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