Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП

Volkswagen въехал в забор. Фото: скриншот

В Киеве машина без водителя устроила ДТП. Уехала с места парковки, пересекла шесть полос дороги и въехала в забор.

Инцидент произошел на ул. Васильковской. Патрульная полиция Киева обнародовала видео с камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина с ребенком погибли на переходе

По информации правоохранителей, водитель Volkswagen не поставил машину на стояночный тормоз. На водителя составили протокол.

"Водитель не должен оставлять транспортное средство, не приняв все меры, чтобы не допустить его самовольного движения", - добавили в полиции.

На Броварском проспекте в Киеве произошла двойная ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Peugeot и мотоцикла. Два человека госпитализированы. Известно, что водитель Volkswagen, двигаясь вдоль Броварского проспекта, тянул на буксировочном тросе Peugeot и хотел съехать на другую полосу. В это время водитель мотоцикла пытался проскочить между двух автомобилей, но не учел буксировочный трос и перевернулся.