Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Фото: скриншот с видео

Утром 5 августа в Фастовском районе Киевской области загорелся пассажирский автобус.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"На выезде из Киева, неподалеку Чабанов, горел автобус одной из компаний, занимающейся пассажирскими перевозками", - говорится в посте.

Пассажиры успели покинуть охваченный огнем транспорт. Обошлось без пострадавших, утверждают очевидцы.

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На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района загорелся двухэтажный пассажирский автобус международного сообщения Харьков-Познань. Возгорание произошло в моторном отсеке. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.