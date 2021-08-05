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четверг, 05 августа 2021 10:30

Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь

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Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Фото: скриншот с видео

Утром 5 августа в Фастовском районе Киевской области загорелся пассажирский автобус.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"На выезде из Киева, неподалеку Чабанов, горел автобус одной из компаний, занимающейся пассажирскими перевозками", - говорится в посте.

Пассажиры успели покинуть охваченный огнем транспорт. Обошлось без пострадавших, утверждают очевидцы.

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На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района загорелся двухэтажный пассажирский автобус международного сообщения Харьков-Познань. Возгорание произошло в моторном отсеке. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.

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Дата
05
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