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суббота, 30 ноября 2019 18:33

На трассе загорелся двухэтажный пассажирский автобус

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  Возгорание произошло в моторном отсеке. Фото: ГСЧС
Возгорание произошло в моторном отсеке. Фото: ГСЧС

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района загорелся двухэтажный пассажирский автобус международного сообщения Харьков-Познань.

Возгорание произошло в моторном отсеке. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, сообщает пресс-служба ДСНС.

Прибыв на место происшествия, пожарные полностью потушили пожар. Огнем поврежден моторный отсек. Однако благодаря быстрым и правильным действиям водителя удалось не допустить распространения огня в салон автобуса.

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Автобус перевозил 46 пассажиров, никто не пострадал.

 

За 10 месяцев 2019-го года в Украине произошло почти 130 тыс. аварий. В результате этих ДТП травмы получили более 26 тыс. 700 человек.

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