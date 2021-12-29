По всей Украине объявили штормовое предупреждение

По всей Украине 29 декабря объявлено штормовое предупреждение. В одной области – красный уровень. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день, 29 декабря, по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области - третий, красный.

На дорогах страны ожидается гололедица, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Ночью в восточных областях был сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", - говорится в предупреждении.

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III степень – погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, использовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

В Украине сегодня, 29 декабря снегопады отступят. Небольшой снег ожидается только в пяти областях. Вместо этого будет морозно. Столбики термометров местами опустятся до -11°С.