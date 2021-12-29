Снегопады покидают Украину, однако мороз будет сильным

29 декабря в Украине снегопады отступят. Будет морозно. Фото: Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине сегодня, 29 декабря снегопады отступят. Небольшой снег ожидается только в пяти областях.

Вместо этого будет морозно. Столбики термометров местами опустятся до -11°С, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что будет снежить во Львовской и Закарпатской области. Снег с дождем прогнозируется в Харьковской, Донецкой и Луганской.

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Температура воздуха на западе днем ​​-1...-5°С, а ночью -2...-10°С, на севере днем ​​-4...-6°С, а ночью -9...-11°С. На востоке днем ​​0...-2°С, а ночью -2...-9°С. На юге днем ​​-1...-5°С, ночью -3...-9°С, в центре днем ​​-2...-5°С, ночью -6...-9°С.

В Киеве облачно, но без осадков. Температура воздуха днем ​​составит -2...-6°С, а ночью -7...-9°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.