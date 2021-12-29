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среда, 29 декабря 2021 09:27

По Украине пронеслась непогода и принесла беду

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По Украине пронеслась непогода и принесла беду
В Украине из-за ухудшения погоды десятки населенных пунктов остались без света. Фото: pixabay.com

В среду, 29 декабря, без света осталось более 165 населенных пунктов в нескольких областях Украины. Причина обесточивания - ухудшение погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 в результате усложнения погодных условий - дождь, мокрый снег, и из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 165 населенных пунктов в шести областях", - отметили спасатели.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Обесточенные пункты в следующих областях:

- Днепропетровская - 46;

- Николаевская - 23;

- Херсонская - 65;

- запорожская - 17;

- Донецка - 13:

- Сумская - 1.

29 декабря по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области - третий, красный - ночью и утром на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед

Третья степень - погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, использовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

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Дата
29
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