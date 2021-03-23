По городу гуляет грабитель с автоматом: показали фото с камеры наблюдения

Автор: dn.npu.gov.ua В Славянске неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и с ранил из автомата мужчину. Злоумышленника разыскивают

В Славянске Донецкой области неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и ранил из автомата мужчину. Событие произошло 23 марта около 7:00.

Злоумышленника разыскивают, проверяются все версии совершения преступления, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"На розыск преступника поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Начата специальная полицейская операция. На месте развернули оперативный штаб", - рассказали полицейские.

Дело расследуют как разбой. Просят всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии, сообщить в полицию по телефону 102.

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