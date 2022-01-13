Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове

Фото: zk.npu.gov.ua

В Ужгороде на Закарпатье нашли убитой пропавшую 36-летнюю Габриэллу Яцкович. Тело с пакетом на голове обнаружили на чердаке дома ее покойной матери 12 января.

Женщина перестала выходить на связь еще 30 декабря 2021 года, рассказала Gazeta.ua подруга Надежда Юрочкина.

А 4 января нескольким знакомым написала, что отдыхает в Египте. Отправила несколько фото трехлетней давности. Ни на одном из них ее не было. А дома оставила без присмотра своего любимца – пса Барбоса и без предупреждения не вышла на работу.

"Габриэлла была очень ответственной. Не могла бы оставить на улице надолго собаку. Она выла во дворе. Не могла не выйти на работу. Да и сообщения, которые писали от ее имени, не походили на нее", - говорит подруга.

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В полиции подтвердили насильственную смерть женщины. Подозреваемый задержан. Это женатый 30-летний любовник потерпевшей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полиция проверила женатого 30-летнего мужчину, который имел отношения с потерпевшей. Собрав достаточно доказательств его причастности к исчезновению женщины, провели обыск в ее и его домах. В доме пострадавшей обнаружили тело с травмой головы. В доме подозреваемого - личные вещи пропавшей и документы ", – рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Кетрисановка в Кировоградской области нашли мертвой 16-летнюю девушку. Ее искали три дня. Тело несовершеннолетней с травмами обнаружили в заброшенном колодце. Подозреваемого задержали. Это знакомая девушка.