Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой в колодце

В Кировоградской области нашли мертвой пропавшую 16-летнюю девушку. Тело обнаружили в колодце. Фото: apnews.com.ua

В Бобринце Кировоградской области нашли мертвой 16-летнюю девушку 18 августа. Она ушла из дома ночью 15 числа и не вернулась. На следующий день родные обратились в полицию.

Тело несовершеннолетней с травмами обнаружили в заброшенном колодце, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Поиски несовершеннолетней продолжались три дня. Девушку пытались разыскать более 60 человек - полицейские, кинологи и волонтеры. В результате поисковых мероприятий, уже мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала", - сказано в сообщении.

Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Тело обнаружили на дне колодца. Мужчину расстреляли. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Это 46-летний уроженец России. Он входил в преступную группировку, которая действовала на Ровенщине.