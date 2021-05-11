Первоклассницу нашли убитой в недострое

11 мая проходит два месяца, как в Счастливом Алешковского района Херсонской области нашли тело пропавшей 7-летней Марии Борисовой. Ее изнасиловали и задушили. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома.

Машу искали от 7 марта. В тот день она играла с братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. С полтысячи человек - полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры - круглосуточно прочесывали село и окружающую местность. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official 7-летняя Мария Борисова из села Счастливое Алешковского района Херсонской области исчезла вечером 7 марта. Тело нашли на пятый день. Была изнасилована и задушена

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Сарай, где нашли девочку, полиция осматривала несколько раз. Тела там не было. Через несколько дней его подбросили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Тело Марии, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка

На подозреваемого вышли в день похорон Марии - 13 марта. Николай был среди тех, кто мог быть причастен к преступлению. Имел четыре судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м. Оперативники пришли, чтобы еще раз опросить. Двери в квартире были открыты. Зашли, а он вены на левой руке порезал. Руку сунул в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Мужчину отправили в больницу. Попросили, чтобы его биологические образцы проверили в первую очередь. На следующий день получили положительный ответ. Затем были дополнительные экспертизы. А потом он сам признался в содеянном. Рассказал, что был сильно пьян. Прятал тело девочки. В гараже запихнул его в мешок. Завязал ремнем и веревкой и выбросил в хлев. От следственного эксперимента отказывался. Боялся самосуда односельчан.

Автор: скриншот с видео Николай из Счастливого был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой. Его причастность доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном

Николаю грозил пожизненный срок. Однако суда он не дождался - повесился в камере СИЗО в ночь на 23 апреля. Перед самоубийством якобы оставил записку, в которой просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на своей невиновности.

Дочь живет в Санкт-Петербурге. Забирать тело отца отказалась. Это должна была сделать его дальняя родственница. Однако она не выходила на контакт со следователями. Забрали ли тело подозреваемого из морга - пока не известно.

Марию хоронили в белом платье и белом гробу, прощаться пришло все село. Гроб с телом девочки пронесли через всю деревню, останавливаясь возле места, где она любила играть. Также в последний путь ее провожали мимо школы, где первоклассница училась. Люди приносили цветы и игрушки.