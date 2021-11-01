Перевозил нелегалов: в Польше задержали украинца

Гражданина Украины задержали в городе Бельск-Подляский. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

За прошедшие сутки в Польше за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек, среди них один украинец.

Задержанные водители – граждане Польши, Иордании, Вьетнама и Украины, сообщает RMF24 со ссылкой на пресслужбу полиции Подляского воеводства.

"Всего перевозили 10 нелегальных мигрантов. Все люди, которых перевозили, находились в Польше незаконно. Их передали сотрудникам пограничной службы. Водителей задержали за содействие мигрантам в незаконном пересечении границы", - заявили в пресс-службе полиции.

Украинца, который за рулем Toyota перевозил нелегальных пассажиров, остановили в городе Бельск-Подляски. В его автомобиле находились трое курдов.

Автомобиль с гражданином Польши остановили в населенном пункте Соболево. В транспорте находились трое афганцев. В Стадниках остановили гражданина Иордании, который перевозил двух турок. В Щиты-Дзэнцьолово разоблачили гражданина Вьетнама и двух курдов.

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31 октября польские пограничники зафиксировали почти 500 попыток незаконного пересечения границы с Беларуси. 87 нарушителям границы выдали приказы покинуть территорию страны, а остальные попытки предотвратили. В мае президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву и потом в Польшу. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов. Минск направляет мигрантов к восточным границам ЕС в ответ на западные санкции. Только в августе 3 тыс. человек, большинство из Афганистана и Ирака, пытались нелегально въехать в страну. Начиная с июля 2021 белорусские власти также намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии.