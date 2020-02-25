Перестрелка в Днепре: полицейские рассказали о задержанных

В Днепре задержали 5 причастных к стрельбе на ул. Титова. Фото: Информатор

В Днепре задержали 5 причастных к стрельбе на ул. Титова. Это трое мужчин 58, 28 и 20 лет из Merсedes G-класса, которые были ранены.

И 30- и 27-летний мужчины из другой группы, которые скрылись с места перестрелки и были задержаны ночью в ресторане. Об этом рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

"На улице Титова между двумя группами лиц на автомобилях произошла перестрелка, в результате которой были ранены три человека из пистолета травматического действия и доставлены в больницу. Другая группа лиц с места происшествия скрылась на двух автомобилях. Их задержали в ресторане в центре Днепра", - рассказал Воликов.

Известно, что у потерпевших есть бизнес в сфере общественного питания, бизнес других устанавливается. Одной из версий рассматривается конфликт из-за женщины, которой на месте событий не было.

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"Одна из групп занималась бизнесом в сфере питания, имеет в собственности кафе, по другой группе проводится проверка. Конфликт между ними возник не из-за распределения бизнес-интересов и носит исключительно бытовой характер", - добавил Виктор Диденко из областной полиции.

Пострадавшие находятся в городской больнице №16, имеют ранения рук, ног и шеи.

Относительно действий патрульных полицейских, находившихся в эпицентре стрельбы, назначили служебное расследование.

Полиция уже провела более 20 обысков и изъяла 6 автомобилей. Участникам перестрелки грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрельба на ул. Титова возле школы №89 в Днепре произошла вечером 24 февраля. Пострадали три человека. Предварительно, это бизнесмен Эльтон Вахидов и его сыновья. Угрозы их жизни нет.