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воскресенье, 12 мая 2019 10:01

Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России

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Перекрыли международный канал поставки контрабандного оружия из России
Контрразведка СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия через территорию Украины. Фото - Телеканал ATR

Контрразведка СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия через территорию Украины. Несколько лет опасный груз в 540 тонн хранился в одном из украинских портов по поддельным документам, далее – транзитом должен был идти в страны, определенные экспортером.

Механизм транзитного экспорта оружия из Украины – в африканские страны и страны Ближнего Востока, находящихся под международными санкциями, – изобрели служащие "Рособоронэкспорта" под прикрытием спецслужб России. В украинский порт груз заходил по поддельным документам. Оружие обозначали в документах как техническое имущество, передает "Сегодня".

36 ракет к зенитно-ракетных комплексов "Печора" по документам направлялись в африканскую Эритрею через украинский порт. Задержался на складе груз на 12 лет. По какой причине, здесь не знают. Рядом – крепкие ящики и тара. А в другом складе - более 2 тонн сильнодействующих веществ – фосфорная, соляная, азотная кислота. Такой товар российского экспортера заходил в Украину транзитом. Что в коробах – таможенники не проверяли. Сорвали пломбы в этом году – сотрудники контрразведки СБУ – во время спецоперации.

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"Товар в Украину заходил в режиме транзит и ящики, тара – все было опломбировано, запечатано и находилось под таможенным контролем, фактически сам груз никем не проверялся и досмотр не проводился. Ящики эти они никем не вскрывались. Департаментом контрразведки была получена оперативная информация о наличии среди товара предметов которые не задекларированны. Она нашла свое подтверждение", – говорит сотрудник СБУ.

Хранили имущество портовики – по пролонгированному ежегодно контракту с Рособоронэкспортом. Деньги за услугу должны получить перед отправлением. В результате спецоперации – 36 ракет к зенитно-ракетного комплекса "Печора", авиационные двигатели к самолетам типа МиГ и СУ, комплектующие – к бронетехнике, ЗРК "Печора", "Оса", боевым самолетам и вертолетам Ми-24, огнестрельное оружие - отныне будут приняты на вооружение украинской армии.

"При условии передачи их вооруженным силам Украины ускорят процесс модернизации этого комплекса, ускорят процесс возвращения его к боевому составу. По предварительной оценке, техническое состояние этих изделий достаточно удовлетворительное и мы сможем эффективно в будущем использовать их для нужд вооруженных сил Украины", – отметил Алексей Головин, начальник научно-исследовательского управления развития ВВТ Воздушных Сил Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

Около $20 млн долларов – стоимость военного груза. Часть из него – дефицитная – авиационных комплектующих, запчастей к военным вертолетам Ми-24, двигателей, сопел истребителей МиГ и СУ в Украине не производят. Сейчас суд наложил арест на контрабандное оружие и комплектующие. В ближайшее время все передадут Министерству обороны Украины.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно со следователями ГСУ СБУ блокировали контрабанду составных частей оружия в Украине.

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