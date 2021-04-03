Педофилы 74 и 66 лет развращали несовершеннолетних и снимали с ними порно

Полицейские Буковины задержали двух педофилов за развращение несовершеннолетних. Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области разоблачили педофилов 74 и 66 лет, которые развращали несовершеннолетних, создали места разврата, снимали и распространяли детскую порнографию.

Жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей - к разврату их склоняли за деньги и путем шантажа. Следствием установлены 4 девушек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий злоумышленников. Других пострадавших ищут. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата, где развращал и занимался сексом с девочками, не достигшими 16-летнего возраста. Кроме этого, злоумышленник предоставлял 66-летнему знакомому комнату, где он развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в сети через закрытую группу", - рассказали в полиции.

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У владельца квартиры во время обыска изъяли ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половым отношениям. Все изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемых задержали и отправили в изолятор временного содержания. Следователи полиции решают вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе 49-летний мужчина 2 года насиловал несовершеннолетнюю девочку, которую нашел в соцсетях. На момент знакомства школьнице было 13 лет. Злоумышленник под видом юноши выпросил у нее фотографии интимного характера, а затем шантажировал. Обещал обнародовать фото, если девочка будет отказывать ему в сексе.