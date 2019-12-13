Педофил надругался над мальчиком

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 27
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 405
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2673
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8631
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2016
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4905
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2205
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
3
6
4
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Видео
Все видео
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2178
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10548
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2700
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2826
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 351
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 13:56

Педофил надругался над мальчиком

  Комментировать
Педофил надругался над мальчиком
Родители пришли в гости к семье злоумышленника. Вместе отдыхали. В это время мужчина забрал мальчика и совершил с ним действия интимного характера Фото: Mama.ru

12 декабря в Николаеве мужчина с расстройствами здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ребенком сексуальное надругательство.

Около 19:00 о преступлении сообщили родители ребенка, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Родители пришли в гости к семье злоумышленника. Вместе отдыхали. В это время мужчина забрал мальчика и совершил с ним действия интимного характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дядя-насильник напал на племянницу

Ребенок все рассказала родителям, а те вызвали милицию. Злоумышленник пошел, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы. Он работал неподалеку охранником на стройке. Следователи задержали мужчину. Сексуальное насилие наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Продолжается расследование. Правоохранители будут выяснять обстоятельства преступления.

На Киевщине задержали 35-летнего жителя города Украинка, которого подозревают в развращении 7-летней девочки в Обухове. Он завел ребенка на технический этаж 9-этажки и пытался раздеть. Однако его спугнули свидетели и вызвали полицию. Пока занимались ребенком - извращенец спокойно ушел, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Педофил надругался над мальчиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

Сожгли библиотеку

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 74566
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 15039
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 14805
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12969
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 9360
Происшествия
Назвали подозреваемого в организации убийства Шеремета
Назвали подозреваемого в организации убийства Шеремета Просмотров: 63
Дело Шеремета: нардеп хочет взять медсестру Дугарь на поруки
Дело Шеремета: нардеп хочет взять медсестру Дугарь на поруки 1 Просмотров: 387
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
 2 Просмотров: 630
Дело Шеремета: военной медсестре Яне Дугарь вручили подозрение
Дело Шеремета: военной медсестре Яне Дугарь вручили подозрение 1 Просмотров: 693
25 человек пострадали при взрыве в жилом доме
25 человек пострадали при взрыве в жилом доме Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 797
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua