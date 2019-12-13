Педофил надругался над мальчиком

Родители пришли в гости к семье злоумышленника. Вместе отдыхали. В это время мужчина забрал мальчика и совершил с ним действия интимного характера Фото: Mama.ru

12 декабря в Николаеве мужчина с расстройствами здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ребенком сексуальное надругательство.

Около 19:00 о преступлении сообщили родители ребенка, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Родители пришли в гости к семье злоумышленника. Вместе отдыхали. В это время мужчина забрал мальчика и совершил с ним действия интимного характера.

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Ребенок все рассказала родителям, а те вызвали милицию. Злоумышленник пошел, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы. Он работал неподалеку охранником на стройке. Следователи задержали мужчину. Сексуальное насилие наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Продолжается расследование. Правоохранители будут выяснять обстоятельства преступления.

На Киевщине задержали 35-летнего жителя города Украинка, которого подозревают в развращении 7-летней девочки в Обухове. Он завел ребенка на технический этаж 9-этажки и пытался раздеть. Однако его спугнули свидетели и вызвали полицию. Пока занимались ребенком - извращенец спокойно ушел, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.