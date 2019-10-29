Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку

На Киевщине задержали 35-летнего жителя города Украинка, которого подозревают в развращении 7-летней девочки в Обухове.

Он завел ребенка на технический этаж 9-этажки и пытался раздеть. Однако его спугнули свидетели и вызвали полицию. Пока занимались ребенком - извращенец спокойно ушел, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: kv.npu.gov.ua 35-летний житель Украинки развращал 7-летнюю девочку в Обухове Киевской области

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Полицейские распространили фоторобот подозреваемого и записи камер наблюдения с его изображением, что помогло установить его личность.

"Как пояснил задержанный работникам полиции, раздевая школьницу в подъезде, он таким образом пытался удовлетворить свои сексуальные потребности. Ребенок в безопасности, с ним поработали психологи", - рассказал начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.

Следствие по делу продолжается.

В Подольском и Дарницком районах столицы неизвестные цеплялись к девушкам 10 и 11 лет. Обе смогли убежать от извращенцев.