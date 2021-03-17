Павлоградского резника оставили за решеткой пожизненно

Павлоградский резник 21-летний Валентин Земцов будет сидеть пожизненно. Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Фото: sobitie.com.ua

Павлоградский резник 21-летний Валентин Земцов будет сидеть пожизненно.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Жалоба подсудимого и потерпевшей Виктории Крыгиной остались без удовлетворения. Об этом сообщил Gazeta.ua Андрей Лаврович из Днепропетровской областной прокуратуры.

"Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не было в связи с тем, что показания обвиняемого и потерпевшей не соответствовали фактическим обстоятельствам, которые были установлены в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства. Судом принято решение об оставлении без изменений приговора, которым Земцова приговорили к пожизненному лишению свободы", - рассказал Лаврович.

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Пожизненный срок Земцов получил в ноябре 2019-го за то, что ворвался в соседский дом, зарезал 4-летнего мальчика и его 30-летнего отца. Мать, Виктория Крыгина, которая в то время была беременна, ранил. Сначала Крыгина настаивала на строжайшем наказании. Во время судебного разбирательства стала не так категорична и просила не избирать высшую меру наказания. А потом кардинально изменила показания и вместе с Земцовым обратилась в апелляцию. Мол, он не убивал ее мужа, а защищал от него. С такой же речью выступил в апелляции и осужденный.

"Я пытался доказать свою непричастность к этому. Но на меня сильно давили психологически. Я замкнулся в себе. А затем, чтобы избежать пожизненного, полностью признал свою вину", - сказал Земцов.

Прокуратура после показаний Крыгиной открыла производство за дачу ложных показаний. Накажут ли женщину теперь - будет известно позже.

Трагедия произошла 10 марта 201 года. Около 23:30 в доме на улице Рабочей, 24 в Павлограде пришел 18-летний Валентин Земцов. Через несколько минут набросился с ножом на Семена Бондаренко. Затем порезал женщину, которая тогда была на 33-й неделе беременности, и убил их сына. 4-летний Саша получил 9 ударов ножом. Валентин Земцов в то время был учеником 11-А класса городской школы №3. Его отец владеет сетью станций техобслуживания авто. Мачеха до 2005-го работала председателем Павлоградского горрайонного суда, сейчас имеет адвокатскую практику. Его задержали почти сразу в больнице. Туда школьник обратился сам, потому что порезался во время нападения. "Да простит меня тьма" - это последнее, что написал Валентин Земцов на своей странице в соцсети. Нападение он совершил в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки с друзьями. 6 ноября 2019-го в Днепре объявили приговор Земцову. Он получил пожизненное заключение. Оспаривал приговор вместе с потерпевшей.