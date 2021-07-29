Патрульный автомобиль протаранил BMW

В Хмельницком произошло ДТП с участием патрульного авто. Фото: DtpKhm

В Хмельницком автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlander столкнулся с BMW, которая проезжала перекресток.

Пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали, сообщает dtp.kiev.ua.

В момент столкновения BMW двигалась на зеленый сигнал светофора, говорят очевидцы.

"Инспектор патрульной полиции, управляя служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, получил служебное задание. Двигаясь по городу с включенными специальными сигналами, на перекрестке улиц Гагарина и Каменецкой он столкнулся с автомобилем BMW, который проезжал перекресток", сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.

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Детали ДТП выясняют следователи.

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