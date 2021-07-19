DAF раздавил на трассе патрульного, который остановил другой грузовик

Фото: facebook.com/khersonpolice

На Херсонщине погиб патрульный 29-летний Дмитрий Сапога. Его раздавил автомобиль DAF.

Трагедия произошла на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск около 2:00, когда инспектор как раз остановил грузовик, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Херсонской области.

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"Дмитрий заступил на дежурство. Когда как раз остановил грузовик, водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции. Сбил служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был у авто. Патрульный получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Выясняют обстоятельства этого страшного ДТП", - рассказали коллеги.

Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У него остались родители, сестра и брат.

В Донецкой области во время конвоирования подозреваемого в изнасиловании погиб полицейский 38-летний Александр Корж. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся вблизи города Родинское. Майор Корж, который был за рулем, погиб на месте.