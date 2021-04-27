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вторник, 27 апреля 2021 11:58

Патрульные выбивали двери, чтобы спасти женщину с ребенком от тирана

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Патрульные выбивали двери, чтобы спасти женщину с ребенком от тирана
Патрульные выбили дверь квартиры, чтобы помочь женщине и ребенку Фото: facebook.com/gynp.ternopil

В Тернополе патрульные выбили дверь квартиры, чтобы помочь женщине и ребенку.

Над ними в доме издевался мужчина, сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.

"25 апреля, около 02:00, патрульные получили сообщение о домашнем насилии на ул. М. Ломоносова. Оперативно прибыв по указанному адресу, инспекторы Виталий Назаров и Владимир Алексей выяснили, что мужчина закрылся в квартире с женщиной и малолетним ребенком. Не выпускает их из квартиры и, вероятно, нанес телесные повреждения. Получив разрешение от женщины, патрульные выбили входные двери и зашли в квартиру. на мужчину надели наручники и доставили его в полицейский участок ", - говорится в сообщении.

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На обидчика составили соответствующие административные материалы.

В одном из гаражей спального района Черновцов нашли без сознания мать двоих детей Елену. Ее избил 33-летний гражданский муж во время ссоры. После побоев женщина еще неделю пролежала в коме в больнице, но спасти ее не удалось. 19 апреля 33-летняя Елена умерла.

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Дата
27
апреля

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