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четверг, 22 апреля 2021 11:33

Без сознания нашли в гараже: мужчина до смерти забил мать двоих детей

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Без сознания нашли в гараже: мужчина до смерти забил мать двоих детей
Женщину избил 33-летний гражданский муж во время ссоры. После побоев женщина еще неделю пролежала в коме в больнице, но спасти ее не удалось. 19 апреля 33-летняя Елена умерла Фото: Facebook Олени С.

В одном из гаражей спального района Черновцов нашли без сознания мать двоих детей Елену. Ее избил 33-летний гражданский муж во время ссоры. После побоев женщина еще неделю пролежала в коме в больнице, но спасти ее не удалось. 19 апреля 33-летняя Елена умерла.

Медики неделю боролись за ее жизнь, но за все это время Елена так и не пришла в себя. У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, перелом седалищной кости и трех ребер, пишет Obozrevatel.

Сразу после избиения женщины, подозреваемого задержали, сейчас он находится в СИЗО. За содеянное мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Как рассказал родной брат погибшей Александр, первый муж и отец детей Елены умер несколько лет назад. Затем она встретила другого мужчину, они несколько лет жили вместе. Знакомые семьи говорят, что человек был хорошим. И на фото Елена и новый человек кажутся счастливыми.

Но последние месяцы Елена начала встречаться с другим парнем.

"Однажды он ее сильно избил. Сначала она призналась, что это сделал он, и подала заявление в полицию. Я нашел того черта. Он клялся и божился, что это не он, что сестру и пальцем не трогал. Тогда Елена вдруг написала заявление в полицию о том, что претензий к нему не имеет ", - рассказал брат покойной.

Сначала Елена колебалась, то встречалась с этим мужчиной, то убегала назад к детям. А через некоторое время она и вовсе исчезла. Оказалось, что этот новый муж просто ее никуда не отпускает. Он не позволял ей ни с кем встречаться, никуда выходить. Фактически удерживал насильно.

Брат пытался связаться с сестрой, но на звонки никто не отвечал. Он звонил и этому мужчине.

"Он мне заявил, что Елена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы это мне сказала сама сестра, и тогда я не буду их искать. Но ей он трубку не давал. И вот ее нашли без сознания в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тете и попросил вызвать скорую", - рассказал Александр.

В среду, 21 апреля, Елену похоронили.

Во Львове один из топ-работников ИТ-отрасли жестоко пытал жену. Когда потерпевшая начала разглашать это, то он забрал у нее детей.

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Дата
22
апреля

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