Бил до потери сознания и насиловал: домашний тиран пытал жену

Тиран постоянно бил жену в полуобморочного состояния и насиловал ее Фото: pixabay.com

Во Львове один из топ-работников ИТ-отрасли жестоко пытал жену.

Когда потерпевшая начала разглашать это, то он забрал у нее детей, сообщила правозащитница, лидер Женского движения "За будущее" Инна Суслова.

Пострадавшую зовут Марианна. Ее муж - богатый топ-менеджер IT-сектора. Он постоянно бил жену до полуобморока и насиловал ее. При этом соседи и знакомые супругов стали на сторону домашнего тирана. Кровь на лице женщины очевидцы называют "вареньем".

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"Пронзительные крики женщины и плач детей, которые до недавнего времени смущали и пугали соседей, теперь те же люди назвали выдумкой. Полиция, органы опеки и суды - тоже вроде ослепли. Потому что деньги решают не только материальные проблемы, а также то, жертва ты или лжец и не важно, как было на самом деле ", - написала Инна Суслова.

По словам правозащитницы, когда потерпевшая решилась рассказать об издевательствах, то мужчина забрал у нее детей.

"Ему было мало издевательств над женщиной. Он пошел дальше: чтобы наказать ее за попытку сопротивляться и огласку о насилии, забрал детей. С июня прошлого года Марианна видела дочерей не более часа. И теперь уже они презирают и бьют мать при встрече, потому что так приказал отец", - добавляет правозащитница.

Лидер Женского движения сообщила, что для потерпевшей Марианны нашли адвоката, который через суд будет добиваться наказания для домашнего тирана.

В Цвижине Винницкой области 35-летний мужчина избил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе. Однако следователи установили причастность мужчины к преступлению и задержали его.