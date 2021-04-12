Бил в голову и выбросил с крыльца: ревнивец расправился с сожительницей и пошел спать

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В Цвижине Винницкой области 35-летний мужчина избил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе.

Однако следователи установили причастность мужчины к преступлению и задержали его, сообщили в сегодня, 12 апреля, отделе коммуникации областной полиции.

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"Днем 9 апреля он сообщил, что во дворе он нашел умершею сожительницу. Предварительным следствием установлено, что накануне вечером между мужчиной и 30-летней женщиной возник конфликт из-за ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес гражданской жене несколько ударов по голове и столкнул с крыльца. После совершенного мужчина пошел спать, оставив женщину в беспомощном состоянии на улице", - рассказал начальник отдела №3 Винницкого районного управления полиции Виталий Стахов.

Мужчину задержали, объявили о подозрении и отправили в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В селе Жван Мурованокуриловецкого района Винницкой области мужчина до смерти забил гражданскую жену. Преступление пытался замаскировать под падения с велосипеда. Полицейские осмотрели жилье супругов и нашли вещественные доказательства. Они свидетельствовали о том, что мужчина хотел скрыть следы преступления и причастность к нему.