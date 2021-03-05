Патрульные спасли ребенка, который в дороге потерял сознание

Ребенку стало плохо в дороге и родители остановились у поста полицейских, чтобы попросить о помощи Фото: visnyk.lutsk.ua

В Запорожье патрульные спасли 2-летнему мальчику жизнь.

Ребенку стало плохо в дороге, и родители остановились у поста полицейских, чтобы попросить о помощи, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик потерял сознание, и нуждался в неотложной медицинской помощи. Патрульные - мужчина и женщина - с проблесковыми маячками немедленно доставили его в больницу.

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Ребенку была оказана необходимая помощь в реанимации, с ним все в порядке.

Известно, что о поступке полицейских руководство узнало совершенно случайно, с поста в соцсетях родителей.

4 марта в Виннице ночью потерялся 5-летний мальчик. Ребенка у центрального моста на ул. Соборной увидели полицейские. Взрослых рядом не было.