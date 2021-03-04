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четверг, 04 марта 2021 16:22

5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых

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5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых
5-летний мальчик потерялся, когда возвращался с матерью домой Фото: vn.npu.gov.ua

4 марта в Виннице ночью потерялся 5-летний мальчик. Ребенка у центрального моста на ул. Соборной увидели полицейские. Взрослых рядом не было.

"Около полуночи мать мальчика возвращалась с ним домой. По ее словам, ребенок побежал вперед, она потеряла его из виду", - сообщила Gazeta.ua начальник отдела коммуникации ГУ НП Винницкой области Анна Олейник.

Ребенка женщина пыталась найти самостоятельно. Полицию не вызвала.

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"Она сказала, что не смогла вызвать полицию, потому что сел телефон", - говорит пресс-секретарь.

Когда ребенка привезли домой, мать ждала возле дома.

"Хотя ребенку и 5 лет, он самостоятельно показал нашим сотрудникам, где находится его дом", - говорит Анна Олейник.

С мальчиком все хорошо. На мать составили админпротокол за ненадлежащий уход за ребенком.

В Хмельницком женщина покинула 4-летнюю дочь и исчезла. Тревогу забила бабушка, поскольку дочь с внучкой выехали к ней из Винницы еще 27 февраля, но до сих пор так и не приехали.

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Дата
04
марта

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