5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых

4 марта в Виннице ночью потерялся 5-летний мальчик. Ребенка у центрального моста на ул. Соборной увидели полицейские. Взрослых рядом не было.
"Около полуночи мать мальчика возвращалась с ним домой. По ее словам, ребенок побежал вперед, она потеряла его из виду", - сообщила Gazeta.ua начальник отдела коммуникации ГУ НП Винницкой области Анна Олейник.
Ребенка женщина пыталась найти самостоятельно. Полицию не вызвала.
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"Она сказала, что не смогла вызвать полицию, потому что сел телефон", - говорит пресс-секретарь.
Когда ребенка привезли домой, мать ждала возле дома.
"Хотя ребенку и 5 лет, он самостоятельно показал нашим сотрудникам, где находится его дом", - говорит Анна Олейник.
С мальчиком все хорошо. На мать составили админпротокол за ненадлежащий уход за ребенком.
В Хмельницком женщина покинула 4-летнюю дочь и исчезла. Тревогу забила бабушка, поскольку дочь с внучкой выехали к ней из Винницы еще 27 февраля, но до сих пор так и не приехали.
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