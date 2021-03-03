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среда, 03 марта 2021 17:26

Женщина бросила 4-летнюю дочь и забыла, на кого ее оставила

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Женщина бросила 4-летнюю дочь и забыла, на кого ее оставила
Женщина оставила дочь на малознакомых людей Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницком женщина покинула 4-летнюю дочь и исчезла.

Тревогу забила бабушка, поскольку дочь с внучкой выехали к ней из Винницы еще 27 февраля, но до сих пор так и не приехали, сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

"2 марта на линию 102 позвонила жительница одного из сел района и сообщила о том, что исчезла ее 32-летняя дочь с 4-летней внучкой, которые выехали к ней из Винницы еще 27 февраля. На поиски женщины с ребенком были ориентированы все наряды Хмельницкого районного управления полиции и патрульных. Сначала полицейские разыскали на железнодорожном вокзале горе-мать. Она находилась в довольно сомнительной компании и что хуже всего - без ребенка. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и не могла вспомнить, где оставила девочку", - говорится в сообщении.

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Девочку впоследствии нашли. Женщина оставила ее на малознакомых людей.

Ребенка передали врачам, а потом бабе. Туда же из Винницы приехал и отец девочки, а на мать составили админпротокол.

В Бережанах Тернопольской области женщина бросила сыновей 12 месяцев и 2 лет на сожителя и бабушку, а сама сбежала. Дети были в холоде и голодные.

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Дата
03
марта

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