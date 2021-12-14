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вторник, 14 декабря 2021 10:46

Пассажирский поезд раздавил легковушку с людьми
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Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли
Фото: facebook.com/frankivsk.police
Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли
Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли
Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли
Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли

Между селами Угринов и Клузов недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд Киев - Ивано-Франковск протаранил ВАЗ 2109. Авария произошла 13 декабря примерно в 23:30.

В авто ехали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, оба погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель ВАЗ ехал в направлении села Угринов. И на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора", - рассказали в полиции.

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Погибший - житель Ивано-Франковска, женщина - из Угринова. Тела с помощью специнструмента освободили из раздавленного авто спасатели.

Поездом управлял 40-летний машинист из Львова. Был трезв.

Следователи начали уголовное производство.

В селе Панчишины во Львовской области столкнулся с грузовым поездом автомобиль Daewoo Nexia.

В результате ДТП погибла 37-летняя водитель. В авто она была одна. Нарушила правила проезда железнодорожных переездов. Не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы.

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Дата
14
декабря

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